Оформлення довідки про доходи пенсіонера

Така довідка може знадобитися при оформленні пільг, для підтвердження платоспроможності або у разі подання документів до консульств, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Її українці можуть оформити онлайн. Навіть якщо перебувають за кордоном та не планують поїздок до України.

Якщо ви перебуваєте за кордоном, але вам потрібно підтвердити свій пенсійний дохід в Україні, ви можете оформити довідку про доходи онлайн – без потреби особистого відвідування органу Пенсійного фонду України,

– йдеться у дописі.

Отримати довідку можливо через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України ПФУ. Аби оформити документ, слід виконати такий алгоритм дій:

На вебпорталі Фонду у правому верхньому кутку екрана натиснути кнопку "Вхід";

Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Запит на отримання електронних документів".

У вікні, що відкриється вибрати "Довідка про доходи пенсіонера".

Заповнити усі обов’язкові поля форми та зазначити період, за який потрібно сформувати довідку, надати дозвіл на передачу та обробку персональних даних та натиснути кнопку "Відправити до ПФУ".

Зверніть увагу! З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися у розділі "Мої звернення".