Средняя зарплата выросла на четверть: каким штатным работникам платят больше всего

В Госстате опубликовали новые данные за ІІ квартал 2023 года по номинальной зарплате украинцев. Оказалось, что выплаты имеют сильную тенденцию к росту.

Зарплата украинцев выросла

Поэтому средняя зарплата во ІІ квартале 2023 года выросла до 17 176 гривен, то есть на 25,2% по сравнению с тем же периодом в 2022 году.

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Больше всего выросли зарплаты в следующих областях:

информация и телекоммуникации – на 30,1% до 36 604 гривен;

финансовая и страховая деятельность – на 34,7% до 32801 гривны;

профессиональная, научная и техническая деятельность – на 21,4% до 22871 гривны;

государственное управление и оборона – на 13,3% до 21929 гривен.

Кабмин в проекте Бюджета-2024 спрогнозировал рост реальной зарплаты украинцев. Ожидается, что в среднем она вырастет до 21809 гривен.

Как изменится прожиточный минимум

С 1 января 2024 года прожиточный минимум вырастет до 2 920 гривен, хотя раньше он составлял 2589 гривен на одного человека.

Именно к прожиточному минимуму привязаны многие социальные выплаты в Украине.

Ранее прожиточный минимум повышали дважды в год – 1 января и 1 июля. Однако сейчас известно только об одном запланированном росте, прописанном в Бюджете-2024.