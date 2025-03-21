В США заявляют, что могут управлять украинскими АЭС без всяких проблем

Недавно Дональд Трамп заявил, что США могут помочь Украине в управлении энергетической инфраструктурой. Если будет принято соответствующее политическое решение, то по словам американцев, управление может происходить без особых проблем.

Как американцы готовы управлять украинскими АЭС

Из заявлений министр энергетики США Крис Райт, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg, США готовы привлечь высококлассных ядерных экспертов по принятию взвешенных решений с местными специалистами в случае согласия.

Читайте также Политика Трампа: президент США ввел санкции против Китая и возобновил давление на Иран

В то же время Райт добавляет, что диалог о возможном приобретении американскими компаниями атомных электростанций, таких как Запорожская АЭС, не ведется.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт добавляет, что по словам Трампа, Штаты могут значительно помочь в управлении станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике.

Американская собственность на эти объекты была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергосистемы,

– говорит Левитт.

Напоминаем! Во время разговора с Владимиром Зеленским в среду, 19 марта, Дональд Трамп выдвинул идею о помощи в управлении энергетической инфраструктурой Украины. Сейчас Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе. Сейчас она находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.