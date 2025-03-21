Як американці готові управляти українськими АЕС

Із заяв міністр енергетики США Кріс Райт, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg, США готові залучити висококласних ядерних експертів щодо ухвалення зважених рішень з місцевими фахівцями у разі згоди.

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Водночас Райт додає, що діалог щодо можливого придбання американськими компаніями атомних електростанцій, як-от Запорізька АЕС, не ведеться.

Водночас прессекретар Білого дому Каролін Левітт додає, що зі слів Трампа, Штати можуть значно допомогти в управлінні станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці.

Американська власність на ці об'єкти була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергосистеми,

– каже Левітт.

Нагадуємо! Під час розмови з Володимиром Зеленським у середу, 19 березня, Дональд Трамп висунув ідею про допомогу в управлінні енергетичною інфраструктурою України. Наразі Запорізька АЕС є найбільшою в Європі. Зараз вона перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.