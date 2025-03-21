Как американцы готовы управлять украинскими АЭС

Из заявлений министр энергетики США Крис Райт, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg, США готовы привлечь высококлассных ядерных экспертов по принятию взвешенных решений с местными специалистами в случае согласия.

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В то же время Райт добавляет, что диалог о возможном приобретении американскими компаниями атомных электростанций, таких как Запорожская АЭС, не ведется.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт добавляет, что по словам Трампа, Штаты могут значительно помочь в управлении станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике.

Американская собственность на эти объекты была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергосистемы,

– говорит Левитт.

Напоминаем! Во время разговора с Владимиром Зеленским в среду, 19 марта, Дональд Трамп выдвинул идею о помощи в управлении энергетической инфраструктурой Украины. Сейчас Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе. Сейчас она находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.