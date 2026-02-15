Сделка на миллиарды: Иран заманивает Трампа контрактами, чтобы избавиться от санкций

Иран стремится избавиться от жестких американских санкций. Поэтому в рамках переговоров по новой ядерной программе предлагает США экономическое сотрудничество, которое принесет быструю выгоду обеим странам.

Что Иран предлагает США?

Об этом рассказал заместитель директора МИД Ирана по экономической дипломатии Хамид Ганбари накануне второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном, пишет Reuters.

Для устойчивости любого соглашения важно, чтобы и США получили выгоды в секторах с высокой и быстрой экономической отдачей,

– отметил Ганбари.

В Тегеране считают, что ядерная сделка 2015 года не обеспечила экономических интересов США. Поэтому сейчас Иран пытается заинтересовать Вашингтон конкретными контрактами, чтобы сделать будущие договоренности устойчивыми. Среди предложений:

Совместные нефтегазовые проекты. Иран готов открыть доступ к своим месторождениям;

Авиация и добыча . Тегеран обещает покупать американские самолеты и сделать инвестиции в горнодобывающую отрасль;

Ядерный компромисс. Иран намекнул на готовность разбавить свой высокообогащенный уран в обмен на снятие санкций.

Мяч на стороне Америки – она должна доказать, что действительно хочет сделки,

– отметил заместитель главы МИД Маджид Тахт-Раванчи в интервью BBC.

Важно! Однако иранские чиновники отмечают, что не пойдут на полный отказ от обогащения урана, чего требуют США. Сейчас именно она остается камнем преткновения в переговорах между странами.

Что говорят в США по Ирану?

В США пока не комментируют экономическое предложение Ирана. Однако госсекретарь Марко Рубио во время пресс-конференции в Братиславе заявил, что президент Дональд Трамп предпочитает дипломатию перед силой.

Никому раньше не удавалось заключить успешную сделку с Ираном, но мы попробуем,

– добавил Рубио.

По информации издания, американская делегация с участием спецпосланников Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера уже отправилась на переговоры. Они встретятся с иранскими представителями в Женеве во вторник, 17 февраля.

При этом, однако, США усиливают давление на Иран. Как сообщает Axios, Вашингтон и Израиль договорились ударить по главному источнику доходов Тегерана – экспорту нефти в Китай, куда идет 80% иранского сырья.

Заметьте! В 2018 году Трамп вывел США из соглашения, которая давала ослабление санкций против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. Тогда он возобновил жесткие экономические ограничения, давящие на иранскую экономику.

Как США еще давят на Иран?