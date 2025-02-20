Ослабление санкций против России: США обещают рассмотреть этот вопрос при одном условии

США готовы рассмотреть возможность ослабления санкций в отношении России. При каком условии может быть поднят вопрос ослабления ограничений, читайте далее.

При каких условиях США могут ослабить санкции

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что вопрос об ослаблении санкций против России может быть обсужден во время переговоров о войне в Украине. По его словам, США готовы изменить уровень санкций, в зависимости от готовности России к переговорам, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Бессент также сообщил, что Зеленский обещал подписать соглашение на 500 миллиардов долларов о передаче прав на украинские полезные ископаемые, но этого до сих пор не произошло. Это соглашение должно было стать основой мирного плана, предложенного Трампом.

Напоминаем! 19 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что санкции против России будут сохранены до достижения соглашения о прекращении войны в Украине. Он отметил, что для заключения приемлемого соглашения все стороны должны пойти на компромиссы