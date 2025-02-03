Трамп на месяц отложил введение новых пошлин для Мексики
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что США согласились отложить на один месяц введение тарифов. Этому поспособствовала договоренность об усилении охраны границы.
Таможенные войны стали на паузу
После диалога с Трампом Мексика немедленно усилит охрану северной границы с США, передает 24 Канал со ссылкой на издание CNBS.
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Страна отправит 10 000 военнослужащих Национальной гвардии для борьбы с контрабандой наркотиков, в частности фентанила.
Мы провели хороший разговор с президентом Трампом, с уважением к нашим отношениям и суверенитету. Мы достигли ряда договоренностей,
– отметила Шейнбаум.
Интересно! США также обязались усилить меры для предотвращения контрабанды высокомощного оружия в Мексику.
Мексика и Канада заключили соглашение на фоне угроз Трампа
Напомним, что 3 февраля президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили о намерении усиливать двустороннее сотрудничество после введения таможенных ограничений со стороны США.
Лидеры обсудили стратегическое партнерство, включая экономические, торговые и инвестиционные связи, а также подчеркнули важность конкурентоспособности Северной Америки. По итогам встречи Канада и Мексика подтвердили готовность углублять сотрудничество и укреплять двусторонние отношения.