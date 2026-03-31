Граница под замком: США поставили новый ультиматум для торговли с Канадой
- США запретили импорт китайских автомобилей через Канаду из-за беспокойства относительно сбора данных современными авто.
- Канада и Китай заключили новое соглашение, которое снижает тарифы на электромобили и ослабляет импортные ограничения, что вызвало реакцию США.
США жестко отреагировали на торговое соглашение, которое недавно заключили Канада и Китай. В ответ Вашингтон заявил, что не пропустит через свою границу ни одного китайского автомобиля из Канады.
Почему США не пустит китайские автомобили?
Об этом заявил посол президента Дональда Трампа в Оттаве Пит Хукстра, пишет Bloomberg.
Смотрите также Впервые за более чем полвека ЕС пересмотрит таможенные правила
Эти автомобили могут приезжать из Китая, попадать в Канаду, но они не пересекут границу с США. Мы не собираемся открывать шлюзы для китайских автомобилей, которые будут попадать в США через Канаду,
– отметил Хукстра.
По словам посла, запрет вызван беспокойством из-за данных, которые собирают и передают современные авто.
Правда, он не уточнил, чего именно будет касаться запрет:
- отказа от выдачи необходимых документов для перепродажи китайских авто, легально импортированных в Канаду;
- или же полного запрета на пересечение границы для автомобилей из Китая.
Заметьте! Ранее США уже ввели правила, которые ограничивают продажу или импорт подключенных автомобилей, которые используют технологии из Китая и России.
Как растет торговое напряжение между странами?
В 2024 году Канада ввела 100% пошлину на китайские электромобили. На такой шаг Оттава пошла, чтобы согласовать свою политику с курсом тогдашнего президента Джо Байдена.
В ответ Китай ввел зеркальные пошлины на главные аграрные товары из Канады.
И после прихода к власти в прошлом году Дональд Трамп начал торговую войну с Канадой и ввел пошлины на канадские автомобили. И это несмотря на то, что большинство автомобилей, произведенных в Канаде, содержат значительную долю комплектующих из США.
Поэтому Оттава решила изменить свою политику и пошла навстречу Пекину. Премьер-министр Канады Марк Карни и китайский лидер Си Цзиньпин пришли к новому соглашению в январе 2026 года, пишет Carscoops.
Канада снизили тарифы на электромобили из Китая примерно до 6,1% и ослабила ограничения на импорт стали и алюминия:
- Китай сможет импортировать до 49 000 электромобилей в год по сниженным тарифам.
- За пять лет соглашения этот лимит должен вырасти до 70 000 автомобилей.
Карни отметил, что это соглашение позволит вернуть импорт лектромобилей до уровня 2023, перед введением жестких пошлин.
Заметьте! В обмен Китай согласился снизить импортные тарифы на некоторые продукты питания, в частности канолу и лобстеров.
Какие еще ультиматумы ставил Трамп Канаде?
Недавно Трамп заявил, что США могут ввести 100% пошлины на весь импорт из Канады, если Оттава пойдет на заключение торгового соглашения с Китаем.
Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что речь идет именно о полноценном соглашении о свободной торговле между Канадой и Китаем. В таком случае, по его словам, американская сторона готова прибегнуть к максимально жестким тарифам.
Премьер-министр Канады Марк Карни в ответ подчеркнул, что его страна не планирует заключать такое соглашение с Китаем. Он напомнил, что Канада ограничена обязательствами в рамках USMCA – трехстороннего торгового соглашения с США и Мексикой, которое не позволяет вести подобные переговоры без учета партнеров.