Чому США не пустить китайські автомобілі?
Про це заявив посол президента Дональда Трампа в Оттаві Піт Хукстра, пише Bloomberg.
Ці автомобілі можуть приїжджати з Китаю, потрапляти до Канади, але вони не перетнуть кордон зі США. Ми не збираємося відкривати шлюзи для китайських автомобілів, які потраплятимуть до США через Канаду,
– зазначив Хукстра.
За словами посла, заборона викликана занепокоєнням через дані, які збирають і передають сучасні авто.
Щоправда, він не уточнив, чого саме стосуватиметься заборона:
- відмови від видачі необхідних документів для перепродажу китайських авто, легально імпортованих до Канади;
- або ж повної заборони на перетин кордону для автівок з Китаю.
Зауважте! Раніше США вже запровадили правила, які обмежують продаж або імпорт підключених автомобілів, які використовують технології з Китаю та Росії.
Як зростає торгівельна напруга між країнами?
У 2024 році Канада запровадила 100% мито на китайські електромобілі. На такий крок Оттава пішла, щоб узгодити свою політику з курсом тодішнього президента Джо Байдена.
У відповідь Китай ввів дзеркальні мита на головні аграрні товари з Канади.
Та після приходу до влади торік Дональд Трамп розпочав торгівельну війну з Канадою і запровадив мита на канадські автомобілі. І це попри те, що більшість автомобілів, вироблених у Канаді, містять значну частку комплектуючих зі США.
Тому Оттава вирішила змінити свою політику і пішла назустріч Пекіну. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та китайський лідер Сі Цзіньпін дійшли нової угоди у січні 2026 року, пише Carscoops.
Канада знизили тарифи на електромобілі з Китаю приблизно до 6,1% та послабила обмеження на імпорт сталі та алюмінію:
- Китай зможе імпортувати до 49 000 електромобілів на рік за зниженими тарифами.
- За п'ять років угоди цей ліміт має зрости до 70 000 автомобілів.
Карні зазначив, що ця угода дозволить повернути імпорт лектромобілів до рівня 2023, перед ввеженям жорстким мит.
Зауважте! В обмін Китай погодився знизити імпортні тарифи на деякі харчові продукти, зокрема канолу та лобстерів.
Які ще ультиматуми ставив Трамп Канаді?
Нещодавно Трамп заявив, що США можуть запровадити 100% мита на весь імпорт із Канади, якщо Оттава піде на укладення торгівельної угоди з Китаєм.
Міністр фінансів США Скотт Бессент уточнив, що йдеться саме про повноцінну угоду про вільну торгівлю між Канадою та Китаєм. У такому разі, за його словами, американська сторона готова вдатися до максимально жорстких тарифів.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні у відповідь наголосив, що його країна не планує укладати таку угоду з Китаєм. Він нагадав, що Канада обмежена зобов’язаннями в межах USMCA – тристоронньої торговельної угоди зі США та Мексикою, яка не дозволяє вести подібні переговори без урахування партнерів.