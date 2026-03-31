Почему США не пустит китайские автомобили?

Об этом заявил посол президента Дональда Трампа в Оттаве Пит Хукстра, пишет Bloomberg.

Эти автомобили могут приезжать из Китая, попадать в Канаду, но они не пересекут границу с США. Мы не собираемся открывать шлюзы для китайских автомобилей, которые будут попадать в США через Канаду,

– отметил Хукстра.

По словам посла, запрет вызван беспокойством из-за данных, которые собирают и передают современные авто.

Правда, он не уточнил, чего именно будет касаться запрет:

отказа от выдачи необходимых документов для перепродажи китайских авто, легально импортированных в Канаду;

или же полного запрета на пересечение границы для автомобилей из Китая.

Заметьте! Ранее США уже ввели правила, которые ограничивают продажу или импорт подключенных автомобилей, которые используют технологии из Китая и России.

Как растет торговое напряжение между странами?

В 2024 году Канада ввела 100% пошлину на китайские электромобили. На такой шаг Оттава пошла, чтобы согласовать свою политику с курсом тогдашнего президента Джо Байдена.

В ответ Китай ввел зеркальные пошлины на главные аграрные товары из Канады.

И после прихода к власти в прошлом году Дональд Трамп начал торговую войну с Канадой и ввел пошлины на канадские автомобили. И это несмотря на то, что большинство автомобилей, произведенных в Канаде, содержат значительную долю комплектующих из США.

Поэтому Оттава решила изменить свою политику и пошла навстречу Пекину. Премьер-министр Канады Марк Карни и китайский лидер Си Цзиньпин пришли к новому соглашению в январе 2026 года, пишет Carscoops.

Канада снизили тарифы на электромобили из Китая примерно до 6,1% и ослабила ограничения на импорт стали и алюминия:

Китай сможет импортировать до 49 000 электромобилей в год по сниженным тарифам.

За пять лет соглашения этот лимит должен вырасти до 70 000 автомобилей.

Карни отметил, что это соглашение позволит вернуть импорт лектромобилей до уровня 2023, перед введением жестких пошлин.

Заметьте! В обмен Китай согласился снизить импортные тарифы на некоторые продукты питания, в частности канолу и лобстеров.

