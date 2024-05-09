На что направлена помощь

После принятия национального дополнительного закона о безопасности на прошлой неделе, Соединенные Штаты также предоставят не менее 1,4 миллиарда долларов дополнительного финансирования для поддержки экономического восстановления Украины.

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Проект сосредоточен на:

улучшении устойчивости, надежности, доступности и безопасности секторов электроэнергии, природного газа и теплоснабжения в Украине;

также на предоставлении критической технической помощи, поддержке реформ и оборудования и услуг для поддержания поставок энергии.

Постоянная поддержка Украины со стороны США отражает нашу настроенность помочь стране обеспечить ее суверенность, экономическую состоятельность и деятельность демократических институтов. Программа "Securing Power, Advancing Resilience and Connectivity" позволит сохранить свет в домах миллионов украинцев, предоставляя им средства и вдохновение для того, чтобы и дальше защищать их родную страну,

– говорит заместитель администратора USAID Изобель Коулмен.

Почему Штаты оказывают помощь

22 марта 2024 года Россия осуществила самую масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, что дополнительно подчеркнуло срочную потребность в таких инвестициях.

USAID уже выделила почти 1 миллиард долларов на энергетическую помощь с начала полномасштабного вторжения Путина, обеспечивая краткосрочную и долгосрочную устойчивость для украинцев.

Это включает более 475 миллионов долларов экстренной поддержки, предоставленной за последние две зимы для помощи Украине в ремонте и поддержке ее энергетической инфраструктуры.