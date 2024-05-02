Что больше всего повлияет на курс

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что благодаря помощи от США вопрос бюджета на текущий год закрыт. Именно это будет способствовать дальнейшему развитию экономики страны.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Главный месседж валютного рынка в мае, а особенно в послепасхальный период: с 6 по 12 мая – более раскованное поведение регулятора, что проявится в частых колебаниях и большей гибкости в объемах валютных интервенций с сохранением общей формулы рынка.

Лесовой отметил, что наконец регулятор займется реализацией глобальной стратегии либерализации. Поэтому законы рынка медленно начнут доминировать, а режим управляемой гибкости может быть несколько ослаблен. Банкир отметил, что прогнозировать ситуацию в валютном секторе ежедневно станет крайне трудно. Однако недельные показатели колебаний будут стабильными и достаточно прогнозируемыми.

Понятно, что любые изменения курсов на межбанке мгновенно отразятся и на наличном рынке. При этом, как это было со второй половины апреля, курсовые коридоры для безналичного и наличного рынков будут почти тождественными,

– отмечает Лесовой.

Каким будет курс с 6 по 12 мая

На этой неделе состоится преодоление психологического порога курса доллара. То есть, за основу будет браться самый низкий показатель – 39 гривен за доллар.

С 6 по 12 мая коридоры валютных колебаний на межбанке достигнет 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро. На наличном рынке этот показатель будет 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.

Другие признаки валютного рынка на следующей неделе будут такими:

Ежедневные курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.

межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны. Разница между курсами покупки и продажи : межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка : 0,5 – 0,7 гривны.

: 0,5 – 0,7 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1,5 – 2% от стартового курса недели.

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