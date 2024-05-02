Що найбільше вплине на курс

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зазначив, що завдяки допомозі від США питання бюджету на поточний рік закрите. Саме це сприятиме подальшому розвитку економіки країни.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Головний меседж валютного ринку у травні, а особливо в післявеликодній період: з 6 по 12 травня – більш розкута поведінка регулятора, що виявиться в частих коливаннях та більшій гнучкості в обсягах валютних інтервенцій зі збереженням загальної формули ринку.

Лєсовий відзначив, що нарешті регулятор займеться реалізацією глобальної стратегії лібералізації. Тож закони ринку поволі почнуть домінувати, а режим керованої гнучкості може бути дещо послаблено. Банкір наголосив, що прогнозувати ситуацію у валютному секторі щоденно стане вкрай важко. Проте тижневі показники коливань будуть стабільними та досить прогнозованими.

Зрозуміло, що будь-які зміни курсів на міжбанку миттєво відобразяться й на готівковому ринку. При цьому, як це було з другої половини квітня, курсові коридори для безготівкового і готівкового ринків будуть майже тотожними,

– зазначає Лєсовий.

Яким буде курс з 6 по 12 травня

На цьому тижні відбудеться подолання психологічного порогу курсу долара. Тобто, за основу братиметься найнижчий показник – 39 гривень за долар.

З 6 по 12 травня коридори валютних коливань на міжбанку сягне 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро. На готівковому ринку цей показник буде 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

Інші ознаки валютного ринку на наступному тижні будуть такі:

Щоденні курсові коливання: міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні.

міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу : міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку : 0,5 – 0,7 гривні.

: 0,5 – 0,7 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1,5 – 2% від стартового курсу тижня.

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