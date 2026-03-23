Самый чувствительный барометр экономической ситуации: что происходит с важной сферой России
- Российская стальная промышленность сталкивается с замедлением внутреннего спроса и ограниченными экспортными возможностями сталкивается с замедлением внутреннего спроса и ограниченными экспортными возможностями, что заставляет крупные производители останавливать производство и уменьшать инвестиции.
- Стальные предприятия России оказались под давлением из-за глобального избытка предложения и санкций, ограничивающих экспорт, угрожая возвращением к условиям начала 2000-х годов без государственной поддержки.
Стальная промышленность России становится очередной проблемой для Кремля. Крупные производители начинают останавливать мощности производства.
Что происходит со стальной отраслью России?
Причиной такого решения является замедление внутреннего спроса и ограниченные экспортные возможности, о чем пишет Bloomberg.
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MMK) – один из крупнейших металлургических заводов России:
- останавливает недогруженные активы;
- уменьшает инвестиции;
- сокращает некоторые руководящие должности на 10%.
Об этом сообщил генеральный директор Павел Шиляев в обращении к персоналу на социальной сети "ВКонтакте".
Производство стали – это самый чувствительный барометр экономической ситуации, и сегодня состояние отрасли очень сложное,
– сказал он.
Bloomberg отмечает: такой шаг является последним свидетельством углубления экономического замедления в России, поскольку высокие процентные ставки давят на крупные отрасли.
В тексте объяснили, что стальные предприятия особенно уязвимы:
- они сталкиваются с глобальным избытком предложения, что давит на цены;
- в то же время санкции против России дополнительно ограничивают экспортные возможности.
Обратите внимание! Сектор занимает относительно небольшую долю в ВВП России. Однако дает работу сотням тысяч людей, часто в моноотраслевых городах, построенных вокруг сталелитейных, угольных или железорудных заводов.
Металлургический комбинат Урала работает примерно на 60% мощностей и остается убыточным. Об этом также рассказал Шиляев. Группа уже законсервировала один угольный шахтный объект, остановила некоторые производственные единицы и перевела другие на сокращенное рабочее время.
Работникам пенсионного возраста, которых удерживали из-за нехватки кадров, сейчас предлагают возможность уйти на пенсию. Другие стальные компании также сокращают производство.
- "Первоуральский новотрубный завод" планирует приостановить работу одного из трех трубопрокатных цехов из-за снижения спроса.
- Угольно-стальной производитель Mechel PJSC также останавливал некоторые объекты в последние месяцы.
- ОМК – один из крупнейших производителей труб России – приостановил часть своей инвестиционной программы.
Важно! Потребление стали в России в 2025 году ожидалось на самом низком уровне как минимум с 2020 года.
Один из ведущих российских стальных производителей, традиционно прибыльный, в 2025 году получил самую низкую маржу прибыли за 16 лет.
Стальная промышленность России входит в сложный период, который может еще не в полной мере проявиться, и тенденция может продолжаться много лет,
– отметил Кирилл Чуйко, аналитик московской BCS.
Он добавил, что без дальнейшей государственной поддержки она рискует вернуться к условиям начала 2000 годов.
Напомним! Крупнейший производитель алюминия в России тоже имеет большие проблемы, поэтому страдает не только отрасль стали. Об этом пишет NV. "Русал" зафиксировала рекордные убытки в 2025 году – 455 миллионов долларов. Основная причина убытков – рост себестоимости производства.
Что еще известно о промышленности в России?
- Все больше ключевых отраслей Кремля приходит в упадок. Среди них металлургия, машиностроение, сельскохозяйственная отрасль. Эксперт Иван Ус отметил, что кризис в России ухудшается, и это уже чувствует население.
- В то же время ЕС продолжает "помогать" Москве. В 2025 году Европейский Союз импортировал из России 5,08 миллионов тонн продукции горно-металлургического комплекса. Таким образом, агрессор получил 2,08 миллиардов евро от Европы.