Кто не сможет получить статус ребенок войны в 2025 году

Статус ребенок войны может получить человек, пострадавший в результате боевых действий. Однако он также должен соответствовать другим важным параметрам.

Кто не сможет получить статус ребенок войны

Они определяются постановлением КМУ №268 "Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов", пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Отмечается, что право на получение статуса имеет ребенок, не достигший совершеннолетия, а также лицо, которое во время осуществления антитеррористической операции и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны:

получило ранение, контузию, увечье;

подверглось физическому, сексуальному насилию;

была похищена или незаконно вывезена за пределы Украины;

привлекалась к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно удерживалась, в том числе в плену;

подверглось психологическому насилию.

Статус предоставляется органом опеки и попечительства, в частности:

по месту регистрации проживания/пребывания ребенка как ВПЛ; или по месту жительства/пребывания ребенка в населенном пункте, на территории которого осуществлялась антитеррористическая операция и меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях; или по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и/или органами местного самоуправления.

Последствиями военных действий и вооруженных конфликтов для ребенка могут быть одна, несколько или все обстоятельства,

– уточнили в Дії.

В частности, при предоставлении ребенку статуса заявителем определяется обстоятельство, которое имело наибольшее негативное влияние на состояние здоровья и развитие ребенка.

Важно! То есть лицо, не соответствующее определенным критериям, не сможет получить статус ребенка войны.