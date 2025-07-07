Кто не сможет получить статус ребенок войны в 2025 году
- Статус ребенка войны предоставляется детям, которые пострадали от боевых действий, получили ранения или подверглись насилию.
- Статус определяется органами опеки по месту жительства ребенка.
Статус ребенок войны может получить человек, пострадавший в результате боевых действий. Однако он также должен соответствовать другим важным параметрам.
Кто не сможет получить статус ребенок войны
Они определяются постановлением КМУ №268 "Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов", пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.
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Отмечается, что право на получение статуса имеет ребенок, не достигший совершеннолетия, а также лицо, которое во время осуществления антитеррористической операции и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны:
- получило ранение, контузию, увечье;
- подверглось физическому, сексуальному насилию;
- была похищена или незаконно вывезена за пределы Украины;
- привлекалась к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;
- незаконно удерживалась, в том числе в плену;
- подверглось психологическому насилию.
Статус предоставляется органом опеки и попечительства, в частности:
- по месту регистрации проживания/пребывания ребенка как ВПЛ;
- или по месту жительства/пребывания ребенка в населенном пункте, на территории которого осуществлялась антитеррористическая операция и меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;
- или по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и/или органами местного самоуправления.
Последствиями военных действий и вооруженных конфликтов для ребенка могут быть одна, несколько или все обстоятельства,
– уточнили в Дії.
В частности, при предоставлении ребенку статуса заявителем определяется обстоятельство, которое имело наибольшее негативное влияние на состояние здоровья и развитие ребенка.
Важно! То есть лицо, не соответствующее определенным критериям, не сможет получить статус ребенка войны.