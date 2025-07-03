Кто имеет право на статус "Ребенок войны" в 2025 году и какие льготы можно получить

С начала полномасштабной войны тысячи маленьких украинцев пострадали от российской агрессии. Государство предоставляет таким детям специальный статус, который определяет право на определенные льготы.

Кто может получить статус "Ребенок войны"

Статус "Ребенок войны" в 2025 году предоставляется детям до 18 лет, которые подверглись страданиям из-за военных действий или вооруженных конфликтов, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №268.

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Получить статус "Ребенок войны" могут:

дети, которые пострадали физически во время их пребывания в зоне военных действий, что привело к проблемам со здоровьем;

дети, которые подверглись сексуальному насилию во время войны;

дети, которых незаконно похитили или удерживали в плену;

дети, которые пережили психологическое насилие из-за войны, в том числе в условиях временной оккупации или в зоне боевых действий в результате плена или увечья родителей.

Стоит знать! Статус "Ребенок войны" предоставляют органы опеки по задекларированному или зарегистрированному месту пребывания ребенка. Это не зависит от того, находится ребенок в зоне боевых действий или является внутренне перемещенным лицом.

Как получить статус "Ребенок войны"

Для получения статуса законному представителю или опекуну ребенка необходимо обратиться в службу по делам несовершеннолетних с заявлением и перечнем документов:

документом, подтверждающим личность законного представителя ребенка;

справкой о постановке ребенка на учет внутренне перемещенных лиц (если она есть);

паспортом гражданина Украины (при его наличии);

заграничным паспортом;

выпиской из реестра территориальной общины (при наличии);

свидетельством о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий его личность.

Стоит знать! Для подтверждения статуса необходимо предоставить доказательства совершения в отношении ребенка преступления. Это может быть заключение по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Какие льготы предоставляет статус "Ребенок войны"

В 2025 году законодательством не предусмотрены денежные выплаты для детей войны. Однако статус "Ребенок войны" предоставляет определенные льготы:

первоочередность при зачислении в государственные и коммунальные учреждения дошкольного образования;

бесплатное питание в общеобразовательных и дошкольных учреждениях независимо от типа, формы собственности, то есть частных и государственных.

Стоит знать! Также местные власти могут оказывать поддержку таким детям в виде ежегодной помощи на оздоровление, психологической помощи и помощи в получении образования.