Выход на пенсию в 2026: какой стаж нужен
- В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 33 года страхового стажа, для 63 лет – от 23 до 32 лет, а для 65 лет – от 15 до 24 лет.
- Если стаж меньше 15 лет, пенсия не назначается, вместо этого выплачивается социальная помощь.
В Украине продолжается пенсионная реформа, которая ежегодно повышает требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Основным критерием для выхода не пенсию остается количество лет уплаты взносов в Пенсионный фонд.
Какой стаж нужен для выхода на пенсию в Украине?
В 2026 году в Украине будут действовать три возрастных порога выхода на пенсию – 60, 63 и 65 лет. Для выхода на пенсию в 2026 году вам понадобится 32 полных года страхового стажа. пишет 24 Канал.
Смотрите также Какая пенсия по инвалидности ждет людей без стажа и кто ее может получить
Выход на пенсию в 60 лет возможен только при наличии достаточного страхового стажа:
- 2025 год – не менее 32 лет;
- 2026 год – не менее 33 лет;
- 2027 год – не менее 34 лет;
- с 2028 года – не менее 35 лет.
Выход на пенсию в 63 года предусмотрен для тех, кто не накопил стаж для оформления выплат в 60 лет. В таком случае требуются:
- 2025 год – от 22 до 31 года стажа;
- 2026 год – от 23 до 32 лет;
- 2027 год – от 24 до 33 лет;
- 2028 год – от 25 до 34 лет.
Выход на пенсию в 65 лет остается возможным при наличии минимального страхового стажа. С 2025 по 2028 год для этого потребуется от 15 до 24 лет стажа.
Эти нормы останутся неизменными до 2028 года. Если у человека менее 15 лет страхового стажа, пенсия не назначается – вместо нее выплачивается социальная помощь в минимальном размере, ориентировочно около 2 361 гривны (в зависимости от прожиточного минимума).
Что еще стоит знать о пенсиях в Украине?
- Если страхового стажа оказывается недостаточно для оформления пенсии, существуют два способа решить этот вопрос. Самый простой из них – это продолжить трудовую деятельность до достижения необходимого количества лет. Для тех, кто желает уйти на пенсию в запланированный срок и имеет такую финансовую возможность, доступна другая опция – официальное приобретение недостаточного страхового стажа.
- Размер пенсионных выплат и право на их получение определяется имеющимся страховым стажем. Например, для выхода на пенсию в 60-летнем возрасте, если трудовая деятельность начата в 25, необходимо иметь 35 лет стажа. В таком случае приблизительный размер выплаты может составлять около 3,8 тысячи гривен.
- По состоянию на 2025 год минимальная пенсия в Украине установлена в размере 2 361 гривна. Отдельно регулируются выплаты для военнослужащих, которые получили ранения или заболевания из-за войны. Их пенсионное обеспечение не может быть ниже 9 478 гривен и может вырасти до 16 847 гривен в зависимости от группы инвалидности.