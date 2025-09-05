В Україні триває пенсійна реформа, яка щороку підвищує вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Основним критерієм для виходу не пенсію залишається кількість років сплати внесків до Пенсійного фонду.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію в Україні?

У 2026 році в Україні діятимуть три вікові пороги виходу на пенсію – 60, 63 та 65 років. Для виходу на пенсію у 2026 році вам знадобиться 32 повних роки страхового стажу. пише 24 Канал.

Вихід на пенсію в 60 років можливий тільки за наявності достатнього страхового стажу:

2025 рік – не менше 32 років;

2026 рік – не менше 33 років;

2027 рік – не менше 34 років;

з 2028 року – не менше 35 років.

Вихід на пенсію в 63 роки передбачений для тих, хто не накопичив стаж для оформлення виплат в 60 років. У такому випадку потрібні:

2025 рік – від 22 до 31 року стажу;

2026 рік – від 23 до 32 років;

2027 рік – від 24 до 33 років;

2028 рік – від 25 до 34 років.

Вихід на пенсію в 65 років залишається можливим за наявності мінімального страхового стажу. З 2025 по 2028 рік для цього буде потрібно від 15 до 24 років стажу.

Ці норми залишаться незмінними до 2028 року. Якщо у людини менш як 15 років страхового стажу, пенсія не призначається – замість неї виплачується соціальна допомога в мінімальному розмірі, орієнтовно близько 2 361 гривні (залежно від прожиткового мінімуму).

Що ще варто знати про пенсії в Україні?