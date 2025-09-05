Вихід на пенсію у 2026: який стаж потрібен
- У 2026 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 33 роки страхового стажу, для 63 років – від 23 до 32 років, а для 65 років – від 15 до 24 років.
- Якщо стаж менше ніж 15 років, пенсія не призначається, натомість виплачується соціальна допомога.
В Україні триває пенсійна реформа, яка щороку підвищує вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Основним критерієм для виходу не пенсію залишається кількість років сплати внесків до Пенсійного фонду.
Який стаж потрібен для виходу на пенсію в Україні?
У 2026 році в Україні діятимуть три вікові пороги виходу на пенсію – 60, 63 та 65 років. Для виходу на пенсію у 2026 році вам знадобиться 32 повних роки страхового стажу. пише 24 Канал.
Вихід на пенсію в 60 років можливий тільки за наявності достатнього страхового стажу:
- 2025 рік – не менше 32 років;
- 2026 рік – не менше 33 років;
- 2027 рік – не менше 34 років;
- з 2028 року – не менше 35 років.
Вихід на пенсію в 63 роки передбачений для тих, хто не накопичив стаж для оформлення виплат в 60 років. У такому випадку потрібні:
- 2025 рік – від 22 до 31 року стажу;
- 2026 рік – від 23 до 32 років;
- 2027 рік – від 24 до 33 років;
- 2028 рік – від 25 до 34 років.
Вихід на пенсію в 65 років залишається можливим за наявності мінімального страхового стажу. З 2025 по 2028 рік для цього буде потрібно від 15 до 24 років стажу.
Ці норми залишаться незмінними до 2028 року. Якщо у людини менш як 15 років страхового стажу, пенсія не призначається – замість неї виплачується соціальна допомога в мінімальному розмірі, орієнтовно близько 2 361 гривні (залежно від прожиткового мінімуму).
Що ще варто знати про пенсії в Україні?
- Якщо страхового стажу виявляється недостатньо для оформлення пенсії, існують два способи розв'язати це питання. Найпростіший з них – це продовжити трудову діяльність до досягнення необхідної кількості років. Для тих, хто бажає піти на пенсію у запланований строк і має таку фінансову можливість, доступна інша опція – офіційне придбання недостатнього страхового стажу.
- Розмір пенсійних виплат та право на їх отримання визначається наявним страховим стажем. Наприклад, для виходу на пенсію у 60-річному віці, якщо трудову діяльність розпочато у 25, необхідно мати 35 років стажу. У такому разі приблизний розмір виплати може становити близько 3,8 тисячі гривень.
- Станом на 2025 рік мінімальну пенсію в Україні встановлено у розмірі 2 361 гривня. Окремо регулюються виплати для військовослужбовців, які отримали поранення чи захворювання через війну. Їхнє пенсійне забезпечення не може бути нижчим за 9 478 гривень і може зрости до 16 847 гривень залежно від групи інвалідності.