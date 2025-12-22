Вы будете удивлены: как узнать свой стаж онлайн за несколько минут
- Страховой стаж можно проверить через приложение Дія, "Приват24" или на сайте Пенсионного фонда.
- Для проверки стажа в Дії нужно выбрать раздел с государственными услугами, а в "Приват24" – отправить запрос в Пенсионный фонд.
Данные о страховом стаже важны для расчета вашей будущей пенсии, поэтому стоит регулярно проверять их актуальность. Это можно сделать не только через Пенсионный фонд, как онлайн, так и офлайн.
Какие есть способы, чтобы узнать сколько страхового стажа есть?
Самые простые и доступные способы проверить стаж – через приложение Дія, "Приват24" или Пенсионный фонд, пишет 24 Канал.
- Через Дию
Нужно зайти в приложение, выбрать раздел, связанный с государственными услугами ("Услуги" или "Мои документы") и найти информацию о своем страховом стаже. Приложение автоматически подтянет данные из реестра ПФУ.
- Через сайт ПФУ
Можно зарегистрироваться на официальном сайте фонда или посетить отделение лично. На сайте ПФУ можно получить полную информацию о своем страховом стаже и уплаченных в фонд страховых взносах.
- Через "Приват24"
В разделе "Услуги" в приложении нужно выбрать пункт "Запросы в Пенсионный фонд". В этом разделе можно отправить запрос в Пенсионный фонд для получения данных о страховом стаже.
В форме запроса нужно указать идентификационный код и подтвердить отправку (однако возможно автоматическое заполнение). После обработки запроса вы получите информацию о своем страховом стаже.
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2026 году?
В 2026 году для украинцев изменится минимальный страховой стаж для оформления пенсии по возрасту, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
для выхода на пенсию в 60 лет – не менее 33 лет стажа;
для выхода на пенсию в 63 года – не менее 23 лет стажа;
для выхода на пенсию в 65 лет – от 15 лет стажа.
Требования для получения пенсии ежегодно будут увеличиваться. Так, в 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 34 года стажа, а в 2028 году – 35 лет.
Что нужно знать о страховом стаже?
До 1 января 2004 года в Украине считали трудовой стаж, а после этой даты – страховой. В трудовой стаж до 2004 года входят военная служба, обучение в вузах, период получения пособия по безработице, работа заключенных, работа по договору ГПХ и предпринимательство.
Для исчисления пенсии учитывают весь страховой стаж, но доходы до 30 июня 2000 года нужно подтверждать документально. Будущие пенсионеры могут выбрать любые 5 лет стажа с самой высокой зарплатой для начисления большей пенсии.
Непрерывный стаж не влияет на размер пенсии, поскольку расчет пенсии базируется на общем страховом стаже и размере заработной платы за выбранный период. Надбавка за стаж возможна для стажа более 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин, и составляет 1% от прожиточного минимума.