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Экономика Соцвыплаты Стаж в зоне боевых действий: как он рассчитывается и чего ожидать украинским защитникам
22 февраля, 17:50
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Стаж в зоне боевых действий: как он рассчитывается и чего ожидать украинским защитникам

Валерия Моргун

Участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту. То есть эти люди могут выйти на пенсию раньше, чем другие граждане Украины.

Начисляется ли стаж в зоне боевых действий

В частности период прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж, пишет 24 канал со ссылкой на ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

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Это означает, что если работодатель не платит страховые взносы за мобилизованного работника, то этот период:

  • не теряется для начисления пенсии;
  • не влияет на опыт работы;
  • не прерывает стаж работы по специальности.

Более того, мобилизация работника не является основанием для расторжения трудового договора. На время прохождения военной службы человек временно отстраняется от выполнения своих трудовых обязанностей, и об этом факте работодатель обязан сделать запись в трудовой книжке работника.

Такая запись является подтверждением сохранения рабочего места для мобилизованного. В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 8 закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", время пребывания на военной службе засчитывается в страховой стаж.

Кроме того, для военнослужащих (при определенных условиях) предусмотрены дополнительные льготы при учете стажа. Например, один месяц военной службы в особый период засчитывается как три месяца общего трудового стажа для назначения пенсий.

Важно! В случаях незаконного увольнения работников, призванных на военную службу, или невыплаты им заработной платы, потерпевшие имеют право обратиться в Государственную службу занятости для фиксации нарушения.

Как начисляется стаж участникам боевых действий

Лица, которые имеют статус участника боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию:

  • Мужчины-УБД могут выходить на пенсию в 55 лет, а женщины-УБД – в 50 лет.
  • Для мужчин необходим страховой стаж не менее 25 лет, а для женщин – 20 лет.

Обратите внимание! Для военнослужащих выслуга лет приравнивается к страховому стажу.