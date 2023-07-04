Тариф на электроэнергию рекордно вырос: как платить меньше

С 1 июля для украинцев поступят платежки за электроэнергию, сумма которых может значительно возрасти. Те, кто хочет сэкономить, могут воспользоваться некоторыми советами.

Что с ценами на электроэнергию

С 1 июня власти подняли тариф на электроэнергию до единого значения – 2,64 гривны за киловатт-час. Также возросла цена распределения света приблизительно на 25 – 50%.

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Минэнергетики Герман Галущенко рассказал, что изначально предлагалось поднять тарифы в два этапа. Первым должен быть единый тариф –

Но мы видим возможность установления тарифа на уровне 2,64 гривны за киловатт в час. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему,

– добавил министр.

Из-за повышения тарифа средняя сумма в платежках вырастет примерно на 250 гривен.

Как сэкономить электроэнергию

Чтобы сэкономить деньги на платежках за электроэнергию можно воспользоваться следующими советами:

покупайте сберегательные приборы (электронные приборы с таймером);

выключайте неиспользуемые приборы;

покупайте LED лампы;

установите разумный счетчик;

пользуйтесь техникой с "эко" режимом.

Как перейти на другой тариф

Есть еще один способ сэкономить на платежках электроэнергии, но он подойдет только для некоторых украинцев. Для этого необходимо оформить двухзонный или трехзонный тариф.

Двухзонный тариф:

23:00 – 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);

7:00 – 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонный тариф:

8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Чтобы перейти на этот тариф, нужно подать заявление на сайте местного облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет". Затем оплатить по платежке, которая поступит на почту и в течение двух недель вас переведут на выбранный тариф.