Сегмент овощей на более половины уже иссяк.
В комментарии 24 Каналу аналитик Максим Гопка рассказал, что цены на продукты зимой этого года будут изменяться в зависимости от специфики и их особенностей.
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Следовательно, стоимость лука начнет меняться. Это начнет происходить где-то ближе к февралю.
Обычно до войны в феврале Украина начинала активно импортировать продукцию. Это может быть и в этом году.
Что может повлиять на цену
Есть несколько факторов, формируемых стоимость лука, таких как:
- Запасы, которые будут в Украине, и сколько их хватит;
- внутренние цены в странах импортерах;
Стоимость овощей на праздники
Эксперт из Института аграрной экономики Инна Сало рассказала 24 Каналу, что овощи могут подорожать только после новогодних праздников.
После праздников борщовый набор может повыситься. Больше всего вырастет репчатый лук – до 18 гривен за килограмм против средней цены в 12,75 гривны по состоянию на 15 ноября 2023 года.
На формирование стоимости овощей влияют, прежде всего, объемы их товарного предложения, платежеспособный спрос населения.
Кроме того, влияет еще стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на топливо.