Сегмент овощей на более половины уже иссяк.

В комментарии 24 Каналу аналитик Максим Гопка рассказал, что цены на продукты зимой этого года будут изменяться в зависимости от специфики и их особенностей.

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Обратите внимание! Запасы овощей и фруктов отечественного производства примерно на 60% иссяк.

Следовательно, стоимость лука начнет меняться. Это начнет происходить где-то ближе к февралю.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Обычно до войны в феврале Украина начинала активно импортировать продукцию. Это может быть и в этом году.

Что может повлиять на цену

Есть несколько факторов, формируемых стоимость лука, таких как:

Запасы, которые будут в Украине, и сколько их хватит;

внутренние цены в странах импортерах;

Важно! Если внутренние цены в странах импортеров будут по разным причинам выше, то это отразится и на внутреннем рынке Украины для потребителя.

Стоимость овощей на праздники

Эксперт из Института аграрной экономики Инна Сало рассказала 24 Каналу, что овощи могут подорожать только после новогодних праздников.

После праздников борщовый набор может повыситься. Больше всего вырастет репчатый лук – до 18 гривен за килограмм против средней цены в 12,75 гривны по состоянию на 15 ноября 2023 года.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики На формирование стоимости овощей влияют, прежде всего, объемы их товарного предложения, платежеспособный спрос населения.

Кроме того, влияет еще стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, цены на топливо.