Сегмент овочів на понад половину вже вичерпався

У коментарі 24 Каналу аналітик Максим Гопка розповів, що ціни на продукти взимку цього року будуть змінюватись в залежності від специфіки та їх особливостей.

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Зверніть увагу! Запаси овочів та фруктів вітчизняного виробництва приблизно на 60% вичерпався.

Відтак вартість цибулі почне змінюватися. Це почне відбуватися десь ближче до лютого.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Зазвичай, до війни, в лютому Україна починала активно імпортувати продукцію. Це можливо й в цьому році.

Що може вплинути на ціну

Є декілька факторів, що формуються вартість цибулі, як-от:

Запаси, які будуть в Україні, й на скільки їх вистачить;

Внутрішні ціни в країнах імпортерах;

Важливо! Якщо внутрішні ціни в країнах імпортерах будуть через різні причини вищими, то це відобразиться й на внутрішньому ринку України для споживача.

Вартість овочів на свята

Експертка з Інституту аграрної економіки Інна Сало розповіла 24 Каналу, що овочі можуть подорожчати аж після новорічних свят.

Відтак після свят борщовий набір може підвищитися. Найбільше зросте ріпчаста цибуля – до 18 гривень за кілограм проти середньої ціни у 12,75 гривні станом на 15 листопада 2023 року.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки На формування вартості овочів впливають, перш за все, обсяги їх товарної пропозиції, платоспроможний попит населення.

Крім того, впливає ще вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне.