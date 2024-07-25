Сколько будет стоить литр топлива

Геннадий Рябцев рассказал для 24 Канала, что сейчас литр бензина стоит до 60 гривен, однако уже осенью цена может подняться на 2 гривны.

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Такое вероятное повышение цен рассчитано на случай, если сохранится нынешний уровень курса национальной валюты и цен на топливо на границе. Соответственно уровень роста цен на топливо может отличаться от прогнозируемого.

Нардеп Нина Южанина сообщила, что цены на топливо могут вырасти еще на 2,5 гривны. Так произошло из-за того, что появились первые расчеты операторов рынка топлива по законопроекту введения авансовых взносов по налогу на прибыль за каждый кубический метр резервуаров, в которых хранится топливо на АЗС, а также военного сбора в размере 1% от оборота предприятий.

Это дополнительно к увеличению в результате проголосованного властями повышения акцизов на все виды топлива с 1 сентября 2024 года и с 1 января каждого года до 2028 года,

– сказала она.

На ее взгляд, уплата бизнесом абсолютно всех налогов будет заложена в цену реализации всех товаров и услуг. Поэтому повышение стоимости топлива точно коснется обычных автомобилистов.