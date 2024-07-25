Скільки коштуватиме літр пального

Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що нині літр бензину коштує до 60 гривень, проте вже восени ціна може піднятися на 2 гривні.

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Таке ймовірне підвищення цін розраховане на випадок, якщо збережеться теперішній рівень курсу національної валюти та цін на пальне на кордоні. Відповідно рівень зростання цін на пальне може відрізнятися від прогнозованого.

Нардепка Ніна Южаніна повідомила, що ціни на пальне можуть зрости ще на 2,5 гривні. Так сталося через те, що з'явилися перші розрахунки операторів ринку пального щодо законопроєкту запровадження авансових внесків з податку на прибуток за кожен кубічний метр резервуарів, в яких зберігається пальне на АЗС, а також військового збору у розмірі 1% від обороту підприємств.

Це додатково до збільшення внаслідок проголосованого владою підвищення акцизів на всі види пального з 1 вересня 2024 року та з 1 січня кожного року до 2028 року,

– сказала вона.

На її погляд, сплата бізнесом абсолютно всіх податків буде закладена в ціну реалізації всіх товарів і послуг. Тож підвищення вартості пального точно торкнеться звичайних автомобілістів.