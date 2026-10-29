Стаж можно купить: сколько это будет стоить с 1 ноября 2026 года

Сколько стоит год стажа и кто имеет право его докупить

Из-за недостатка даже нескольких месяцев страхового стажа выход на пенсию по возрасту может отложиться на годы, поэтому украинцы, не имеющие официального трудоустройства, имеют законную возможность самостоятельно уплатить единый социальный взнос. Такая услуга доступна всем гражданам в возрасте от 16 лет, которые на момент подачи заявления не подлежат обязательному страхованию, сообщает Государственная налоговая служба.

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В чем разница между стоимостью взносов на будущее и за прошлые годы:

Если договор заключается заранее, минимальный ежемесячный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы, то есть в настоящее время – 1 902,34 гривны. Договор заключается как минимум на один год с регулярной ежемесячной оплатой, поэтому годовой страховой стаж на будущее обойдется в 22 828,08 гривен.

Когда же человеку срочно нужно восполнить старые пробелы в трудовой биографии, когда он вообще не работал или не платил взносы как предприниматель, тариф удваивается. Стоимость каждого прошлого месяца составляет уже 3 804,68 гривны, поэтому полный год страхового стажа за прошлые годы обойдется в 45 656,16 гривны.

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Покупка страховых месяцев задним числом требует четкой финансовой дисциплины: всю начисленную налоговиками сумму необходимо внести одним платежом в течение 10 дней после заключения договора.

Какие документы нужно подготовить для заключения договора

Оформить соглашение о добровольной уплате можно двумя способами – подав лично заявление на бумаге в налоговые органы или воспользовавшись электронными сервисами. К заявлению прилагается обязательный пакет документов:

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

трудовая книжка (при наличии);

индивидуальная справка о страховом стаже по форме ОК-5, оформленная через Пенсионный фонд Украины.

Почему требования к пенсионному стажу неуклонно растут

В Украине продолжается масштабная пенсионная реформа, согласно которой норматив лет официального трудового стажа для своевременного вы выхода на заслуженный отдых а постепенно увеличивается. Если в 60 лет гражданину не хватает установленного минимума, получение выплат откладывается до 63 или даже 65 лет.

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Эти требования будут становиться все более жесткими и в дальнейшем: в 2027 году планка стажа снова вырастет, а повышение минимальных порогов для выхода на пенсию в 60 и 63 года продлится вплоть до конца 2028 года.