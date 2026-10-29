Стаж можна купити: скільки це коштує з 1 листопада 2026 року

Скільки коштує рік стажу та хто має право його докупити

Через брак навіть кількох місяців страхового стажу вихід на пенсію за віком може відкластися на роки, тому українці без офіційного працевлаштування мають законну можливість сплатити єдиний соціальний внесок самостійно. Така послуга доступна всім громадянам віком від 16 років, які на момент подання заяви не підлягають обов'язковому страхуванню, повідомляє Державна податкова служба.

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Як відрізняється вартість внесків на майбутнє та за минулі роки:

Якщо договір укладається наперед, мінімальний щомісячний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати, тобто нині – 1 902,34 гривні. Договір підписується щонайменше на один рік із регулярною щомісячною сплатою, тож річний страховий стаж на майбутнє обійдеться у 22 828,08 гривні.

Коли ж людині терміново потрібно перекрити старі прогалини в трудовому житті, коли вона взагалі не працювала чи не сплачувала внески як підприємець, тариф подвоюється. Вартість кожного минулого місяця становить вже 3 804,68 гривні, через що повний рік страхового стажу за минулі роки тягне з гаманця 45 656,16 гривні.

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Купівля страхових місяців заднім числом вимагає чіткої фінансової дисципліни: усю нараховану податківцями суму необхідно внести одним платежем упродовж 10 днів після укладання угоди.

Які документи потрібно підготувати для укладення договору

Оформити угоду про добровільну сплату можна двома шляхами – подавши особисту паперову заяву до податкових органів або скориставшись електронними сервісами. До заяви додається обов'язковий пакет документів:

копія паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу;

трудова книжка (за умови її наявності);

індивідуальна довідка про страховий стаж за формою ОК-5, сформована через Пенсійний фонд України.

Чому вимоги до пенсійного стажу невпинно зростають

В Україні триває масштабна пенсійна реформа, згідно з якою норматив років офіційної праці для вчасного виходу на заслужений відпочинок поступово збільшується. Якщо у 60 років громадянину не вистачає встановленого мінімуму, отримання виплат відтерміновується до 63 або навіть 65 років.

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Ці вимоги ставатимуть жорсткішими й надалі: у 2027 році планка стажу знову зросте, а саме підвищення мінімальних порогів для виходу на пенсію у 60 та 63 роки триватиме аж до кінця 2028 року.