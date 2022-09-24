Субсидии в Украине: в течение какого времени можно получать выплаты от государства

Для тех, у кого низкие доходы и кто не в состоянии оплачивать жилищно-коммунальные услуги, предусмотрена помощь от государства в виде субсидий. Субсидии в Украине назначаются в индивидуальном порядке.

На какой срок можно получить субсидию

Субсидию назначают раз в год, как перед отопительным или неотапливаемым сезоном, так и в любой другой месяц. Субсидия возмещает расходы на жилищно-коммунальные услуги, приобретение сжиженного газа, а также твердое и жидкое бытовое топливо.

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Отопительный и неотапливаемый сезоны длятся такой промежуток времени:

отопительный – с 1 октября по 30 апреля,

неотапливаемый – с 1 мая по 30 сентября.

Субсидия рассчитывается в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля.

Если в субсидии было отказано, то вам известят соответствующее письмо в течение трех календарных дней с момента принятия решения. Ответ придет в бумажной форме, которую вручат лично под подпись. В ней будет отмечено:

по каким именно причинам было отказано в субсидии, порядок обжалования принятого решения.

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Как оформить субсидию онлайн

для того, чтобы узнать, назначили ли вам субсидию и каков ее размер, воспользуйтесь порталом subsidii.ioc.gov.ua

Субсидию можно оформить не только физически, внеся лично нужные документы в ЦНАП, сельский, поселковый или городской совет, но и онлайн через приложение "Действие". Чтобы это сделать нужно:

указать семейное положение,

место жительства и, имеете ли задолженность за жилищно-коммунальные услуги,

указать какую именно субсидию вы хотите получить,

вписать свой IBAN счета или указать национального почтового оператора связи для начисления субсидии,

указать данные о доходах и так далее.

Детальнее, как это сделать с пошаговой инструкцией, раньше рассказывали здесь.

Какой размер субсидии в Украине

В 2021 году субсидию дали почти 400 тысяч домохозяйствам (семьям). Ее средний размер по Украине составил 4037,19 гривны. Отметим, что размер субсидии зависит от дохода семьи, поэтому ее размер будет отличаться для отдельных домохозяйств. Субсидия рассчитывается по формуле: плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов минус обязательный платеж.