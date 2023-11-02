Как не платить за коммунальные услуги сумасшедшие деньги: помочь могут субсидии

Украинцы могут рассчитывать на государственную социальную помощь, если не могут самостоятельно оплатить все расходы на ЖКУ. Для этого нужно соответствовать определенным критериям и предоставить соответствующие документы.

Субсидии в Украине

Главным механизмом социальной защиты населения в условиях повышения цен и тарифов есть субсидии. Обычно они рассчитываются на неотапливаемый сезон (с мая по сентябрь) и отопительный сезон (с октября по апрель).

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Выплаты можно получить с учетом дохода семьи. Следовательно, учитываются:

доходы за III-IV кварталы предыдущего календарного года. Но это на случай, когда жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона, то есть в мае;

доходы за I–II кварталы текущего календарного года – тогда, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона, а именно в октябре;

доходы за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения по назначению жилищной субсидии. Это на случай, когда субсидия назначается не с начала отопительного или неотапливаемого сезона.

Субсидия предоставляется на следующие услуги:

жилые услуги – управление многоквартирным домом,

коммунальные услуги – снабжение и распределение природного газа, снабжение и распределение электроэнергии, снабжение тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, обращение с бытовыми отходами.

Кому выплаты назначаются, а кому нет

На приобретение жесткого или жидкого печного отопления жилищные субсидии предоставляются раз в год. В то же время, домохозяйство должно не получать коммунальные услуги по снабжению тепловой энергии централизованного отопления и не использовать природный газ или электроэнергию для отопления.

Субсидию оформляют на одного из лиц в домохозяйстве с учетом всех зарегистрированных там лиц. Интересно, что при назначении выплат учитываются доходы членов семьи, входящих в состав домохозяйства, но их фактическое место жительства отличное.

Жилищная субсидия может быть назначена:

по фактическому месту жительства лицам, арендующим жилье на основании договора найма, или индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию.

одному из членов домохозяйства, не зарегистрированных в жилом помещении (доме), но фактически проживающих в нем без заключенного договора найма (аренды) жилья, в случае, если они являются внутренне перемещенными лицами.

Жилищная субсидия не может назначаться:

одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту его фактического проживания.

когда общая площадь жилого помещения превышает 130 квадратных метров для квартир в многоквартирном доме и 230 квадратных метров для индивидуальных домов.

когда кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, превысившую 50 тысяч гривен: покупку земельного участка, квартиры или дома, другого недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг и т.д.

имеет на депозитном банковском счету денежные средства в размере более 100 тысяч гривен.

есть транспортное средство с года выпуска которого прошло менее 5 лет, или транспортное средство, которое нужно зарегистрировать, а с года выпуска прошло менее 15 лет. Но это не касается мопеда и прицепа.

гражданин не вернул излишне перечисленную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды. Подробнее об этом по ссылке.

Как рассчитать размер субсидий

Расчет субсидии – это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг внутри социальных норм и объемом обязательного платежа. Если вы знаете доходы лиц из состава домохозяйства, а также всех членов их семей, то рассчитать ориентировочный размер можно и самостоятельно.

= субсидия.

Размер обязательного платежа – Ро = Кд/Кг х Рг.

Ро – доля платы за услуги для домохозяйства (для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой),

(для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой), Кд – коэффициент дохода домохозяйства (это отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека),

(это отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека), кг – базовый коэффициент дохода (2 прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц (кг = 2) ),

– базовый коэффициент дохода (2 прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц ), Рг – базовая норма платы за услуги (Рг = 15).

Какие документы нужно подать

Для оформления субсидий необходимо предоставить:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии,

декларацию о доходах и расходах лиц,

дополнительно можно добавить договор найма (аренды) жилья, справки о доходах, справку ВПЛ, а также другие документы – подтверждение непроживания лица по месту регистрации.

Речь идет о справках, подтверждающих место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы, справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении, актах обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета и договоры аренды жилья в другом месте тому подобное.