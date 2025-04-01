Субсидии в апреле: к каким изменениям по помощи готовиться украинцам
- Кабмин принял постановление №303, по которому субсидия на наем жилья не учитывается в совокупный доход семьи, но алименты учитываются.
- Денежное обеспечение военнослужащих учитывается после уплаты военного сбора при назначении жилищной субсидии.
В марте текущего года Кабмин принял постановление №303. В соответствии с ним, назначенная субсидия на наем жилья не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи.
Субсидии в Украине в апреле 2025 года
В то же время алименты наоборот учитываются, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Этим документом дополнен перечень выплат, которые учитываются или не учитываются для назначения жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
Согласно изменениям: не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи назначена субсидия на наем жилья; включаются в среднемесячный совокупный доход семьи полученные алименты,
– говорится в сообщении.
К тому же денежное обеспечение военнослужащих при назначении жилищной субсидии учитывается в размере, что остается после уплаты военного сбора.
Обратите внимание! Субсидия на отопительный сезон назначается с 1 октября по 30 апреля. Так что, после окончания этого срока некоторым гражданам придется подавать заявление на переназначение выплат.