Субсидии для ВПЛ: как переселенцам оформить льготы

Несмотря на опасения некоторых украинцев, правительство отмечает, что ВПЛ также имеют право на получение субсидии. Для этого даже не нужно иметь договор об аренде помещения.

Как получить субсидию ВПЛ

Переселенцы могут подтвердить свое местожительство не через договор аренды, а благодаря справке ВПЛ. Оформить льготы можно как онлайн, так и онлайн.

Читайте также Газ по цене золота: Россия планирует увеличить стоимость ресурса для населения

Оформить субсидию возможно в ПФУ, ЦНАПе или через уполномоченное лицо городского или поселкового совета. Какие документы при этом необходимы:

специальное заявление;

право на доходы;

справка, удостоверяющая статус ВПЛ;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Онлайн-сервисы для оформления субсидии:

вебпортал или мобильное приложение ПФУ;

сервис "Дия".

Каков размер субсидии

Субсидия меняется в соответствии с сезоном. В неотапливаемый период она составляет в среднем 350 – 400 гривен. Какова будет средняя субсидия в этом году, зависит от размера коммунальных платежей.

Некоторым гражданам автоматически начислят субсидию. Речь идет о лицах, получивших "нулевой" размер льгот на летний период. Гражданам нужно обращаться за обновлением или оформлением субсидии в соответствующие органы, если:

в помещении зарегистрировано больше граждан, чем проживает на самом деле;

домохозяйство нуждается в финансировании на дополнительные расходы для отопления, например печное бытовое топливо;

в составе семьи появились ВПЛ.

В июне стоимость электроэнергии выросла до 2,64 гривны за киловатт-час.