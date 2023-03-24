Без этого субсидии не будет: что украинцам нужно обязательно сделать в апреле

В этом году апрель станет последним месяцем выплаты ранее назначенных субсидий. За него их будут назначать заново. Для этого нужно обязательно уплатить все долги за коммунальные услуги.

Когда будут назначаться новые субсидии

Известно, что в течение апреля украинцы смогут заново оформить субсидии. Однако их будут перечислять при необходимости, например, в связи с повышением пенсии.

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что апрель – это последний месяц, когда выплачивают субсидии на оплату отопления. Сюда также входят газ и электричество для отопления. Продолжительность отопительного сезона в среднем длится с 16 октября по 15 апреля включительно.

В мае субсидии будут назначаться по-другому, а именно на новый период до апреля 2024 года.

Впрочем, нужно учесть, что на назначение будет влиять наличие долгов за коммуналку. Их нужно оплатить в течение апреля.

При каких условиях субсидию возвращают государству

В первую очередь это касается того случая, когда человек не уведомил государство о реальных доходах. Речь идет о таких нарушениях:

в заявлении или декларации была указана невероятная информация, и это повлияло на установление права на жилищную субсидию и определение ее размера, который в результате превысил 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 гривен);

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