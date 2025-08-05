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Экономика Соцвыплаты Льготы за коммуналку придется вернуть: кого это коснется
5 августа, 08:30
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Льготы за коммуналку придется вернуть: кого это коснется

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Украинцев могут обязать вернуть средства, если при расчете субсидии были определены льготы в избыточном размере из-за недостоверной информации.
  • Возврат чрезмерно выплаченной субсидии может быть добровольным или принудительным через суд, а Пенсионный фонд может удерживать часть суммы с субсидии на следующий период, но не более 20% в месяц.

Многие украинцы получают льготы на коммунальные услуги, особенно в отопительный период. Однако некоторым придется возвращать уже выплаченную субсидию.

Кого могут обязать вернуть субсидию?

Льготы за коммунальные услуги могут прекратить и требовать вернуть часть субсидию, если средства буди выплачены в чрезмерном размере, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Переплата субсидий возникает в двух случаях:

  • получатель в своем заявлении или декларации указал недостоверную информацию, поэтому ему назначили большие льготы, чем положено;
  • гражданин в течение 30 дней не сообщил об изменениях, которые являются поводом для уменьшения суммы субсидии, и ему начислили помощь в прежнем размере.

К таким изменениям относятся:

  • изменения в составе зарегистрированных жителей, например, кто-то выписался или прописался в квартире;
  • изменения социального статуса членов семьи – кто-то вышел на пенсию, получил инвалидность или другой статус;
  • изменения в предоставленных коммунальных услугах – их перечня, условий предоставления или поставщика;
  • улучшение имущественного положения любого из членов домохозяйства, в частности, покупка квартиры, автомобиля или другого дорогого имущества, приобретение иностранной валюты или облигаций на значительную сумму, получение в собственность недвижимости и тому подобное.

Стоит знать! Потерять субсидию может не только владелец домохозяйства, но все его члены, если они не сообщили в течение 30 дней в ПФУ о депозитах, значительных одноразовых доходах, крупных покупках и тому подобном.

Как возвращают выплаченную субсидию?

Пенсионный фонд может взыскать излишне выплаченную субсидию, если найдет несоответствия в представленных документах, в частности в справке о доходах или о составе семьи, или нарушения при обследовании домохозяйства.

  • Вернуть излишне выплаченную помощь можно добровольно на счет ПФУ.
  • Если человек отказывается от этого, то средства могут взыскать принудительно, через решение суда.

Стоит знать! Часть суммы ПФУ может удерживать из субсидии, назначенной на следующий период, но не более 20% в месяц. Впрочем некоторые граждане могут вообще потерять льготы на коммуналку, если игнорируют требования о возврате средств.