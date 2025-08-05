Многие украинцы получают льготы на коммунальные услуги, особенно в отопительный период. Однако некоторым придется возвращать уже выплаченную субсидию.

Кого могут обязать вернуть субсидию?

Льготы за коммунальные услуги могут прекратить и требовать вернуть часть субсидию, если средства буди выплачены в чрезмерном размере, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Переплата субсидий возникает в двух случаях:

получатель в своем заявлении или декларации указал недостоверную информацию, поэтому ему назначили большие льготы, чем положено;

гражданин в течение 30 дней не сообщил об изменениях, которые являются поводом для уменьшения суммы субсидии, и ему начислили помощь в прежнем размере.

К таким изменениям относятся:

изменения в составе зарегистрированных жителей, например, кто-то выписался или прописался в квартире;

изменения социального статуса членов семьи – кто-то вышел на пенсию, получил инвалидность или другой статус;

изменения в предоставленных коммунальных услугах – их перечня, условий предоставления или поставщика;

улучшение имущественного положения любого из членов домохозяйства, в частности, покупка квартиры, автомобиля или другого дорогого имущества, приобретение иностранной валюты или облигаций на значительную сумму, получение в собственность недвижимости и тому подобное.

Стоит знать! Потерять субсидию может не только владелец домохозяйства, но все его члены, если они не сообщили в течение 30 дней в ПФУ о депозитах, значительных одноразовых доходах, крупных покупках и тому подобном.

Как возвращают выплаченную субсидию?

Пенсионный фонд может взыскать излишне выплаченную субсидию, если найдет несоответствия в представленных документах, в частности в справке о доходах или о составе семьи, или нарушения при обследовании домохозяйства.

Вернуть излишне выплаченную помощь можно добровольно на счет ПФУ.

Если человек отказывается от этого, то средства могут взыскать принудительно, через решение суда.

Стоит знать! Часть суммы ПФУ может удерживать из субсидии, назначенной на следующий период, но не более 20% в месяц. Впрочем некоторые граждане могут вообще потерять льготы на коммуналку, если игнорируют требования о возврате средств.