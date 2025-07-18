Как долги за коммуналку влияют на субсидию для дома семейного типа

Иногда детские дома семейного типа снимают новое жилье, а впоследствии за ним оказывается задолженность за коммунальные услуги. Тогда возникает вопрос, повлияет ли эта ситуация на возможность получить субсидию.

Как назначают субсидию домам семейного типа?

В мае 2025 года Кабмин изменил правила назначения субсидий для детских домов семейного типа, многодетных семей с тремя и более детьми, а также для приемных семей, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для этих категорий получателей субсидий определили другую сумму задолженности за коммунальные услуги, которая не должна влиять на назначение субсидии:

Ранее жилищную субсидию назначали, если сумма долга составляла не более 680 гривен.

Теперь задолженность, которая все еще позволяет иметь право на субсидию, может составлять 4 000 гривен.

Важно! Если детский дом семейного типа заключил договор аренды жилья, а в нем уже есть задолженность на сумму более 4 000 гривен, это не должно быть основанием для отказа в назначении субсидии. Однако задолженность должны указать в договоре.

Что еще не влияет на назначение субсидии?

Кроме того, не должны быть препятствием для получения субсидии для этих категорий следующие факторы:

если семья приобрела земельный участок;

если семья имеет средства на депозитах детей;

если семья тратит деньги на одежду, бытовую технику, еду и другие товары и имеет документы, которые удостоверяют, что покупки были осуществлены в интересах детей.

То есть назначение субсидии не зависит от расходов, которые связаны с удовлетворением потребностей ребенка.

Стоит знать! Законодательство предусматривает, что в состав домохозяйства детского дома семейного типа или приемной семьи не включают тех лиц, которые зарегистрированы по адресу, но не указаны в декларации. То есть их доходы не учитывают при назначении субсидии.