Жилищные субсидии: отменят ли их получение за долги

Многие граждане в Украине имеют право на назначение жилищной субсидии. Однако наличие долга за коммуналку может повлиять на помощь от государства.

Кто не получит жилищную субсидию

Задолженность должна составлять более 680 гривен, чтобы жилищную субсидию отменили, пишет 24 канал, со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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То есть субсидия (в том числе и на следующий период) не назначается, если какое-то домохозяйство:

имеет просроченную более трех месяцев (на дату предоставления информации) задолженность по оплате коммунальных услуг ;

имеет долг по расходам на управление многоквартирным домом.

Важно! В частности долг может возникнуть в течение трех лет, и общая сумма которого (на день обращения за назначением жилищной субсидии) может превышать 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн).

Когда субсидию могут начислить несмотря на долг

Однако жилищная субсидия назначается в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона при следующих условиях:

уплата задолженности документально подтверждена;

если заключен договор о ее реструктуризации;

когда потребитель оспаривает задолженность в судебном порядке (есть постановление об открытии производства по делу).

Если отсутствие задолженности подтверждено по истечении двухмесячного срока с начала отопительного (неотопительного) сезона, то жилищная субсидия назначается. Назначение происходит с месяца, следующего за тем, в котором в орган Пенсионного фонда Украины поступило документальное подтверждение таких действий.

Важно! Вопрос о причинах возникновения или порядке погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг следует решать с предприятиями-поставщиками услуг, которые осуществляют учет такой задолженности.