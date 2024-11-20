Кто не получит жилищную субсидию

Задолженность должна составлять более 680 гривен, чтобы жилищную субсидию отменили, пишет 24 канал, со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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То есть субсидия (в том числе и на следующий период) не назначается, если какое-то домохозяйство:

имеет просроченную более трех месяцев (на дату предоставления информации) задолженность по оплате коммунальных услуг ;

имеет долг по расходам на управление многоквартирным домом.

Важно! В частности долг может возникнуть в течение трех лет, и общая сумма которого (на день обращения за назначением жилищной субсидии) может превышать 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн).

Когда субсидию могут начислить несмотря на долг

Однако жилищная субсидия назначается в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона при следующих условиях:

уплата задолженности документально подтверждена;

если заключен договор о ее реструктуризации;

когда потребитель оспаривает задолженность в судебном порядке (есть постановление об открытии производства по делу).

Если отсутствие задолженности подтверждено по истечении двухмесячного срока с начала отопительного (неотопительного) сезона, то жилищная субсидия назначается. Назначение происходит с месяца, следующего за тем, в котором в орган Пенсионного фонда Украины поступило документальное подтверждение таких действий.

Важно! Вопрос о причинах возникновения или порядке погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг следует решать с предприятиями-поставщиками услуг, которые осуществляют учет такой задолженности.