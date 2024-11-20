Хто не отримає житлову субсидію

Заборгованість має складати понад 680 гривень, аби житлову субсидію скасували, пише 24 канал, з посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також Оформити субсидію просто: які документи для цього потрібні

Тобто субсидія (зокрема й на наступний період) не призначається, якщо якесь домогосподарство:

має прострочену понад три місяці (на дату надання інформації) заборгованість з оплати комунальних послуг ;

має борг щодо витрат на управління багатоквартирним будинком.

Важливо! Зокрема борг може виникнути протягом трьох років, і загальна сума якого (на день звернення за призначенням житлової субсидії) може перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Коли субсидію можуть нарахувати попри борг

Однак житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону за таких умов:

сплату заборгованості документально підтверджено;

якщо укладено договір про її реструктуризацію;

коли споживач оскаржує заборгованість у судовому порядку (є ухвала про відкриття провадження у справі).

Якщо відсутність заборгованості підтверджено після спливу двомісячного терміну з початку опалювального (неопалювального) сезону, то житлова субсидія призначається. Призначення відбувається з місяця, що настає за тим, у якому до органу Пенсійного фонду України надійшло документальне підтвердження таких дій.

Важливо! Питання щодо причин виникнення або порядку погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг слід вирішувати з підприємствами-надавачами послуг, які здійснюють облік такої заборгованості.