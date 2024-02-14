Шаг за шагом: как ВПЛ получить субсидию на коммунальные услуги

ВПЛ в Украине наделены правом на защиту от государства и могут получать жилищную субсидию согласно действующему законодательству. Каким образом это сделать, читайте далее.

Кто имеет право на получение субсидии

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за ЖКУ превышает установленный для них обязательный платеж. Кроме того, право на получение субсидии учитывает имущественное положение домохозяйства.

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При этом, помощь на проживание для ВПЛ, при назначении жилищной субсидии, в совокупный доход не учитывается.

Что нужно для получения субсидии

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов оплатит государство.

Для оформления субсидии ВПЛ необходимы будут следующие документы:

заявление о назначении субсидии;

декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе;

паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка о статусе ВПЛ;

Куда обратиться ВПЛ для получения субсидии

Субсидия предоставляется по месту фактического проживания – заключение договора аренды жилья не является обязательным.

Чтобы получить субсидию, внутренне перемещенные лица могут обратиться в:

Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Центр предоставления административных услуг;

Уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины.

В то же время можно оформить субсидию онлайн с помощью:

портала "Дія";

веб-портала электронных услуг ПФУ;

мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.

Как рассчитать размер субсидии самостоятельно

Для проверки назначения субсидии можно обратиться лично в орган, где подавались документы на получение субсидии, или воспользоваться официальным вебпорталом ПФУ.

Размер субсидии определяется по определенному алгоритму. Сначала нужно вычислить обязательный процент платежа по следующей формуле: Ро = Кд/Кг х Рг, где:

Ро – доля платы за услуги для домохозяйства (для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой),

(для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой), Кд – коэффициент дохода домохозяйства (это отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека),

(это отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека), Кг – базовый коэффициент дохода (2 прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц (Кг = 2) ),

– базовый коэффициент дохода (2 прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц ), Рг – базовая норма платы за услуги (Рг = 15).

Поэтому необходимо умножить полученное значение от формулы на среднемесячный общий доход семьи, и именно это составляет размер предоставленной субсидии.