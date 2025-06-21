Из-за какого родственника субсидию на летний период могут отменить
- Субсидию могут отменить, если член семьи выехал за границу более чем на 60 дней без уведомления соответствующих органов.
- Субсидию не начисляют, если изменилось имущественное положение, состав семьи или есть долги за коммунальные услуги и тому подобное.
Летом для украинцев также предусмотрена субсидия, которую начисляют автоматически. Впрочем, есть несколько нюансов, которые могут повлиять на ее назначение на этот период.
Кому субсидия на летний период не придет из-за родственника
С мая месяца субсидию на неотапливаемый сезон пересчитывают автоматически, но если один из членов семьи выехал за границу более чем на 60 дней, то об этом нужно сообщить в соответствующие органы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Дело в том, что субсидию могут начислять с учетом доходов этого человека, выехавшего за границу. Поэтому и таком случае выплаты просто могут остановить. Кроме того, могут быть случаи, когда даже придется возвращать средства.
В то же время ПФУ может считать субсидию без доходов лица, что выехала, но для этого нужно сообщить заранее.
Важно помнить! Для того, чтобы не потерять субсидию на летний период нужно проинформировать о выезде одного из членов домохозяйства за пределы Украины в течение 30 дней, если лицо выехало на более 60 дней.
Кому субсидию на неотапливаемый сезон не начисляют
Если у домохозяйства изменилось имущественное положение, состав семьи или же есть долги за коммуналку, то им не начислят субсидию на летний период.
Подать новое заявление и декларацию о доходах нужно обязательно:
- семье с ВПЛ,
- арендаторам жилья,
- те, кто претендует на субсидию на твердое топливо или сжиженный газ,
- домохозяйствам, где фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано.
Поэтому, документы нужно подать в течение 2-х дней от начала соответствующего сезона. В противном случае помощь назначат только с момента обращения, а за предыдущий период – не компенсируют.