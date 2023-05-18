Украинцев могут лишить субсидии: кто может остаться без выплат
Источник:Минсоцполитики
Украинцы, которые тратят на коммунальные услуги 15% своей ежемесячной прибыли, могут рассчитывать на субсидию. Впрочем, есть определенные причины, по которым помощь от государства могут не оказать.
Кому не назначают субсидии
В Минсоцполитики рассказали, что по некоторым причинам субсидия не назначается. Речь идет о долгах, а также большом состоянии и т.д.
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- Жилая площадь;
Если общая площадь жилого помещения превышает 130 квадратных метров для квартир, а 230 квадратных метров для индивидуальных домов, субсидию не начисляют.
- Большие покупки;
Если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица на протяжении 12 месяцев совершил покупку на сумму свыше 50 тысяч гривен, это станет причиной того, что помощь не начислят. Кроме того, в этот список входит покупка земельного участка, квартиры или другого недвижимого имущества.
- Долги;
Если у вас есть просроченная в более трех месяцев задолженность по оплате услуг. Жилищная субсидия в таком случае может назначаться при подтверждении уплаты задолженности.
- В собственности есть новый автомобиль и больше одного жилья;
Транспортное средство с года выпуска которого прошло менее 5 лет, кроме мопеда и прицепа. А также более одного транспортного средства.
На сколько подорожала коммуналка для украинцев
По данным Госстата, общая стоимость коммунальных услуг в Украине с апреля 2022 по апрель 2023 выросла на 4%.
Актуально Долги за коммуналку можно оплатить в рассрочку
- Больше всего удорожало содержание и ремонт жилья – на 20,6%. А кроме того, уборка мусора – на 17%,
- Также выросли тарифы на услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%,
- водоснабжение – на 0,8%,
- канализация – на 0,7%.