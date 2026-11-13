Канада требует сотни миллионов от производителя, который испугался пошлин Трампа

Почему Оттава готовит иск против автогиганта

Правительство Канады официально пригрозило судом корпорации Stellantis с требованием вернуть сотни миллионов долларов государственных субсидий. Причиной стало решение компании перенести производство автомобилей в США и продать свой завод в Онтарио, пишет AP News.

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Министр промышленности Канады Мелани Жоли подчеркнула, что автопроизводитель получил официальное уведомление о нарушении условий финансирования. Корпорации дали ровно 30 дней на исправление ситуации, в противном случае дело будет передано в суд.

Мы направили уведомление о невыполнении обязательств и, по сути, у них есть 30 дней, иначе будут последствия. Конечно, мы подадим на них в суд– заявила Жоли.

По ее словам, Stellantis не выполнила обязательства в отношении завода в Брамптоне. В частности, компания отказалась от запланированного производства автомобилей Jeep Compass и не предложила взамен другую модель.

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Как пошлины Трампа ударили по производителю

Главным катализатором конфликта стала агрессивная торговая политика Трампа, который заставляет бизнес переносить производственные мощности на территорию США.

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Еще в 2022 году Канада выделила Stellantis, четвертому по величине автопроизводителю в мире, до 529 миллионов канадских долларов (около 380 миллионов долларов США). Эти средства предназначались для переоборудования двух заводов под выпуск электромобилей:

в Брамптоне;

и в Виндзоре.

Однако из-за введенных пошлин Stellantis передумала выпускать Jeep Compass на канадском заводе в Брамптоне, перенеся производство в штат Иллинойс. Из-за этого решения более 2 тысяч канадцев лишились рабочих мест.

На данный момент известно, что компания договорилась о продаже проблемного завода в Брамптоне канадскому производителю бронетехники Roshel.

Напомним, в 2025 году в США ввели 25-процентную пошлину на импорт автомобилей а из Канады. Это оказало давление на канадский автопром, который тесно связан с американским рынком. В ответ Оттава также ввела 25-процентные пошлины на отдельные категории автомобилей из США.