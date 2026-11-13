Канада вимагає сотні мільйонів від виробника, який злякався мит Трампа

Чому Оттава готує позов проти автогіганта

Уряд Канади офіційно пригрозив судом корпорації Stellantis із вимогою повернути сотні мільйонів доларів державних субсидій. Причиною стало рішення компанії перенести виробництво автомобілів до США та продати свій завод в Онтаріо, пише AP News.

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Міністерка промисловості Канади Мелані Жолі підкреслила, що автовиробник отримав офіційне повідомлення про порушення умов фінансування. Корпорації дали рівно 30 днів на виправлення ситуації, інакше справа перейде до суду.

Ми надіслали повідомлення про невиконання зобов’язань і, по суті, у них є 30 днів, інакше будуть наслідки. Звичайно, ми подамо на них до суду– заявила Жолі.

За її словами, Stellantis не виконала зобов'язань щодо заводу в Брамптоні. Зокрема, компанія відмовилася від запланованого виробництва автомобілів Jeep Compass і не запропонувала натомість іншу модель.

Як мита Трампа вдарили виробнику

Головним каталізатором конфлікту стала агресивна торгівельна політика Трампа, який змушує бізнес переносити потужності на територію США.

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Ще у 2022 році Канада виділила Stellantis, четвертому за величиною автовиробнику у світі, до 529 мільйонів канадських доларів (близько 380 мільйонів доларів США). Ці кошти призначалися для переобладнання двох заводів під випуск електромобілів:

у Брамптоні;

та Віндзорі.

Однак через запроваджені мита Stellantis передумала випускати Jeep Compass на канадському заводі в Брамптоні, перемістивши виробництво до штату Іллінойс. Через це рішення понад 2 тисячі канадців втратили робочі місця.

Наразі відомо, що компанія домовилася про продаж проблемного заводу в Брамптоні канадському виробнику бронетехніки Roshel.

Нагадаємо, у 2025 році США запровадили 25% мита на імпорт автомобілів із Канади. Це поставило під тиск канадський автопром, який тісно пов'язаний з американським ринком. У відповідь Оттава також запровадила 25% мита на окремі категорії автомобілів зі США.