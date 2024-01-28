Кто будет платить

В 2024 году украинцы станут платить налог на недвижимость за отчетный 2023 год. Впрочем, эта процедура коснется не всех слоев населения.

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Налог придется платить за:

квартиры, если их площадь превышает 60 квадратных метров;

дома площадью от 120 метров квадратных,

разные типы жилой недвижимости, в том числе их доли от 180 квадратных метров.

Обратите внимание! За "лишние квадраты" могут не платить граждане, проживающих на территориях, где продолжаются военные действия; владельцы жилья, что оказалось на временно оккупированной территории; украинцы, чье жилье стало непригодным для проживания в результате войны; многодетные семьи, одинокие матери, воспитывающих сирот или детей с инвалидностью; участники АТО; образовательные учреждения, религиозные организации.

В то же время, если пенсионер владеет недвижимостью, что подлежит налогообложению, то лицо несмотря ни на что обязано оплатить объект.

Как узнать нужно ли уплатить налог

Государственная налоговая служба (ГНС) предупредит всех, кто должен уплатить налог за недвижимость со сверхурочной площадью.

Для лица будет отправлено письмо, в котором будет указана сумма и срок оплаты.

В общем, оплату необходимо осуществить до 1 июля текущего года.

Ставку налога устанавливают органы местного самоуправления в соответствии с типом объектов и их расположением. Она не может превышать 1,5% за квадратный метр.

Напоминаем, что в декларацию на 2024 год подают физлица, получающие доходы от предпринимательской деятельности (кроме лиц, избравшие упрощенную систему налогообложения); физлица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность; иностранцы, которые по результатам отчетного года приобрели статус резидента Украины (должны отразить доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы) и налогоплательщики – резиденты, которые выезжают за границу на постоянное место жительства.