Хто буде платити

У 2024 році українці почнуть платити податок на нерухомість за звітний 2023 рік. Втім ця процедура торкнеться не усіх верств населення.

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Податок доведеться платити за:

квартири, якщо їхня площа перевищує 60 метрів квадратних;

будинки площею від 120 метрів квадратних,

різні типи житлової нерухомості, зокрема, їхні частки від 180 метрів квадратних.

Зверніть увагу! За "зайві квадрати" можуть не платити громадяни, які проживають на територіях, де тривають воєнні дії; власники житла, що опинилося на тимчасово окупованій території; українці, чиє житло стало непридатним для проживання внаслідок війни; багатодітні сім'ї, одинокі матері, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю; учасники АТО; навчальні заклади, релігійні організації.

Водночас якщо пенсіонер володіє нерухомістю, що підлягає оподаткуванню, то особа попри все змушена сплатити за об'єкт.

Як дізнатися чи потрібно сплатити податок

Державна податкова служба (ДПС) попередить усіх, хто повинен сплатити податок за нерухомість з понаднормовою площею.

Для особи буде надісланий лист, у якому буде вказана сума та термін оплати.

Загалом, оплату необхідно здійснитися до 1 липня поточного року.

Ставку податку встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до типу об’єктів та їхнього розташування. Вона не може перевищувати 1,5% за квадратний метр.

Нагадуємо, що у декларацію на 2024 рік подають фізособи, які отримують доходи від підприємницької діяльності (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування); фізособи, які провадять незалежну професійну діяльність; іноземці, які за результатами звітного року набули статусу резидента України (мають відобразити доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи) та платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання.