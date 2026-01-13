Ситуация в Киеве: что происходит со светом и теплом в разных районах столицы

Киев продолжает "бороться" за электроснабжение и тепло в домах, которые исчезли в домах жителей после российских обстрелов. Однако ситуация в каждом районе столицы отличается.

Что известно об отоплении и свете в разных регионах Киева?

Сложности с подачей теплоносителя в отдельных районах столицы, пишет 24 Канал со ссылкой на Екатерину Поп – пресс-секретаря Киевской МВА в эфире телемарафона "Единые новости".

Читайте также Работа генераторов зимой: почему они могут выходить из строя во время морозов

Она сообщила, что несмотря на сложности, ситуация контролируется. Однако после российского обстрела худшая ситуация на Левом берегу Киева.

По состоянию на вторник, 13 января, часть жителей Печерского района находится без теплоносителя. Однако их количество уменьшается. Так сейчас речь идет о 20% жителей района. Но вчера – 12 января – их было почти в 2 раза больше.

В частности в Святошинском и Днепровском районах около 15% домов без тепла.

Обратите внимание! В то же время на Левом берегу понемногу урегулируется ситуация

Подобную информацию подтвердили в ДТЭК. Дело в том, в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах система пострадала больше всего. Там действующие экстренные отключения света по жесткому режиму.

Такая же ситуация в части Голосеевского и Печерского районов – тоже применяются экстренные отключения. Частично они были применены в Святошинском и Соломенском регионах, чтобы предотвратить аварии.

Заметьте! Оболонской, Шевченковской и Подольский районы – ситуация относительно лучше. Там действуют стабилизационные графики.

Что еще известно о ситуации в Киеве?