Свет по графикам перестанут выключать: кого из украинцев касается обновление от правительства

Для некоторых украинцев правительство анонсировало важную новость. Их прекратят выключать свет по графикам.

Что известно об отключении света в Украине?

Кого именно это касается, объяснил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Читайте также "Есть большой риск для ПВО": как операция в Иране повлияет на обстрелы Украины

Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины К распределенной генерации, которая обеспечивает электроэнергией не менее 80% потребителей, присоединенных к одной линии, не будут применять графики почасовых отключений.

Шмыгаль объяснил, что в понедельник, 2 марта, правительство Украины по инициативе Министерства энергетики внесло соответствующие изменения в нормативные акты. Они наработаны во исполнение решения Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.

Таким образом государство поощряет установление новых объектов распределенной генерации и привлечения их мощностей в общую энергосистему,

– добавил министр энергетики.

Это делается для того, чтобы:

энергетика Украины стала сильнее и устойчивее к вражеским атакам;

удалось обеспечить дополнительный ресурс для балансировки генерации и потребления.

Также правительство вводит действенный механизм, который гарантирует, что преимуществами воспользуются именно те, кто имеет на это право. Каким образом это будет работать? Оператор системы распределения будет анализировать фактические объемы покрытия распределенной генерацией потребителей.

Если они составят менее 80%, к таким линиям применят почасовые графики,

– отметил Денис Шмыгаль.

Напомним! Россия продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минэнерго. В результате чего обесточены потребители в Донецкой, Запорожской и Сумской областях. В части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Что еще следует знать об отключениях света?