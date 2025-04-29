Правительство приняло решение каким будет тариф на электроэнергию с 1 мая
- Правительство приняло решение не менять тариф на электроэнергию для населения с 1 мая.
- Тариф на электроэнергию составит и в дальнейшем 4,32 гривны за киловатт-час.
Правительство приняло решение о неизменности тарифа на электроэнергию для населения с 1 мая. Более того, нынешняя стоимость за киловатт должна сохраняться как минимум до 31 октября 2025 года.
Как изменится стоимость электроэнергии
Сейчас стоимость электроэнергии для населения – 4,32 гривны за киловатт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Правительство продлевает действие ПСО на электроэнергию до конца октября 2025 года.
Министр Герман Галущенко в свою очередь отметил, что из-за российских атак в Украине разрушено около 10 гигаватт генерирующих мощностей. Ремонтные работы продолжаются.
Мы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, которые разрушили и повредили около 10 гигаватт генерирующих мощностей. Энергетики продолжают масштабные восстановительные и ремонтные работы по всей стране.
Заметьте! В Минэнерго также отметили, что неизменным будет оставаться и так называемый "ночной тариф". Он и в дальнейшем будет – 2,16 гривны за киловатт-час.