"Не добивайте бизнес", – Терехов осудил планы поднять тариф на распределение газа

С 1 января 2026 года НКРЭКУ планирует повысить тариф на распределение газа для предприятий. Это решение осудил мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов.

Как отреагировал Терехов?

Оно якобы создает критические риски для прохождения отопительного сезона. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление чиновника от понедельника, 29 декабря.

Смотрите также Вопрос выживания: на сколько хватит газа этой зимой и реально ли защитить газовую инфраструктуру

Терехов обратился в Кабмин с требованием найти решение совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В частности, речь идет об отсрочке запланированных изменений и обеспечения реальной поддержки предприятий тепловой энергетики – в прифронтовых регионах и по стране в целом.

Государство должно сделать ответственный шаг: сохранить тепло, сохранить людей, сохранить экономику. Коммунальные эксперименты во время войны – неуместны,

– подчеркнул он.

По словам чиновника, поднятие тарифов для предприятий – это расходы, которые они "физически не могут проглотить". Их долги уже растут, а запланированное изменение тарифов может добавить еще сотни миллионов гривен, тогда как предусмотренных государственных компенсаций Харьков не получает несколько лет.

В результате дополнительные расходы переложат на других потребителей, прежде всего бизнес – из-за повышения тарифов для юридических лиц. Терехов убеждает, что это также увеличит нагрузку на местные бюджеты и создаст риски для стабильного теплоснабжения зимой.

Нам нужны решения для развития, а не дополнительные риски,

– резюмировал мэр Харькова.

Напомним, на заседании 19 декабря НКРЭКУ утвердила увеличение тарифов на распределение газа для небытовых потребителей, что будет происходить поэтапно – с 1 января и с 1 апреля 2026 года.

Будут ли повышать другие тарифы?