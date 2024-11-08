Почему тарифы будут расти

Учитывая сложную ситуацию в энергетике ожидается, что с 2026 года тарифы постепенно будут приближаться к экономически обоснованным уровням, передает 24 Канал со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины.

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На прогнозном горизонте постепенно будут повышаться акцизы и тарифы в ЖКХ, однако сроки и параметры корректировки последних являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции,

– говорится в обзоре

В то же время по прогнозу НБУ, быстрое повышение стоимости энергоносителей и других тарифов в ЖКХ приведет к росту инфляции и потребности в увеличении субсидий для населения.

Зато длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усиливать риски нестабильности на энергетическом рынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет отложено на будущее,

– отметили в НБУ.

По данным Госстата, в сентябре 2024 года тарифы на коммунальные услуги выросли на 18,7% по сравнению с сентябрем 2023 года. Основной причиной стало повышение тарифов на электроэнергию на 63,6%.

Напомним! Во время войны в Украине введен мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, однако это не касается электроэнергии и холодной воды.